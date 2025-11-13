Возрастное ограничение 18+
Для ремонта сломанного неизвестными путепровода на полгода закроют одну из развязок на федеральной трассе М-5
Фото: «Щит Малой Родины»
Ремонт путепровода на 158-м километре трассы М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу), называемого ещё Южно-Сысертской развязкой, начнётся 25 ноября, сообщили в «Уралуправтодоре».
В связи с ремонтными работами Южно-Сысертская развязка будет полностью закрыта. В «Уралуправтодоре» посоветовали использовать для разворота ближайшие к ней разворотные петли, находящиеся от развязки в 13 км в сторону Екатеринбурга или в 11 км в сторону Челябинска.
Возобновление движения планируется в июле 2026 года.
Ранее, к слову, в «Уралуправтодоре» сообщали, что путепровод восстановят к ноябрю 2026 года.
Развязка на федеральной трассе была серьёзно повреждена в январе 2024 года. Ремонт начали в мае 2024, но тогда отремонтировать сооружение не смогли. Транспортное средство, сломавшее развязку, найти так и не удалось, поэтому ремонт приходится делать за счёт бюджета.
