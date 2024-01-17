Неизвестные повредили пролётную конструкцию на федеральной трассе «Урал»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Часть федеральной трассы М-5, которую в народе больше знают под названием «Урал», дорожникам сегодня пришлось перекрывать движение. Причина — поломка на пролётной конструкции.Дефекты, возникшие на пролётном строении, расположенном на 158 километре трассы М-5 в окрестностях Екатеринбурга, заметил мастер федерального казённого учреждения «Уралуправтодор», когда делал проверочный объезд подведомственных участков.Судя по всему, некое транспортное средство во время движения задело балки пролётного строения, и скрылось с места происшествия. Сломанные же балки стали представлять опасность для проезжающих по трассе водителей. Поэтому было принято решение на данном участке перекрыть движение по одной из полос. Дорожные рабочие установили соответствующие знаки. Сломанные балки строения будут демонтированы. Их замену произведут с наступлением тёплого времени года, — сообщает «Уралуправтодор».Трасса федерального значения М-5 протянулась по территории России на 1879 километров. Она соединяет автомобильным движением Москву, Рязань, Пензу, Самару, Уфу и Челябинск. Помимо Екатеринбурга, трасса проходит неподалёку от таких крупных городов, как Саранск, Саратов, Ульяновск, Оренбург.