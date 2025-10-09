Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти объявили предупреждение о «беспилотной опасности»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Местных жителей предупреждают о возможных ограничениях в работе интернета.
Объявление опубликовали в телеграм-канале департамента информационной политики региона. Вместе с тем там заверяют, что все госучреждения продолжают работу в штатном режиме, и напоминают, что на каждом предприятии свой порядок действий в случае «беспилотной опасности».
Напомним, что есть три уровня оповещения при угрозе атаки БПЛА: «Упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА» (когда беспилотник заметили на границах региона), «Реальная угроза атаки БПЛА» и «Отбой опасности БПЛА». Подробнее разъясняли тут.
О том, что нужно делать при атаке БПЛА, рассказывали здесь.
«Специальные службы отслеживают оперативную обстановку»,
– сообщают в ДИПе.
