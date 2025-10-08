Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти объяснили разницу уровней оповещений при угрозе БПЛА
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Правительство Свердловской области опубликовало разъяснение о том, какие уровни оповещений при угрозе атаки БПЛА могут быть и как действовать во время «беспилотной опасности».
Первый уровень – «Упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА» – означает, что ПВО зафиксировала БПЛА, который может полететь в сторону региона, но находится на значительном расстоянии. Этот уровень оповещений не сказывается на повседневной жизни и носит информационный характер, поскольку население получает СМС-рассылку от RSCHS.
Второй уровень – «Реальная угроза атаки БПЛА» – объявляется режим «Внимание всем!» – включается система оповещения и через уличные громкоговорители, ТВ и радио транслируется сообщение властей.
Важно при получении сигнала найти безопасное место, чтобы переждать угрозу. (О том, что делать при атаке беспилотника, мы рассказывали тут).
Третий уровень – «Отбой опасности БПЛА» – в этом случае жители должны получить сообщение от региональных властей или СМС-рассылку от RSCHS об отмене опасности БПЛА.
Искать информацию о том, какой уровень оповещения объявлен, можно на официальных страницах губернатора в социальных сетях и мессенджерах: телеграм, вконтакте, одноклассники, макс.
