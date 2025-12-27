Под Березовским в столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» погиб водитель

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло под Березовским. Авария случилась днем на 43-м километре автодороги «Екатеринбург—Реж—Алапаевск».По предварительным данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 при движении по указанному участку выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель».В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажирка автомобиля «ГАЗель» получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.Погибшему было 32 года, он проживал в Артемовском. Состояние мужчины в момент аварии будет установлено по результатам химико-токсикологической экспертизы.Движение транспорта на данном участке дороги регулируют инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение.