Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на парковке на екатеринбурженку

Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении жительницы Свердловской области. Поводом стала информация, появившаяся в СМИ.Как сообщили в СК России, в Екатеринбурге произошел конфликт между женщинами из-за парковочного места. По данным СМИ, в ходе ссоры местную жительницу избили в присутствии ее маленькой дочери.По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях.