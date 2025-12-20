Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на парковке на екатеринбурженку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении жительницы Свердловской области. Поводом стала информация, появившаяся в СМИ.
Как сообщили в СК России, в Екатеринбурге произошел конфликт между женщинами из-за парковочного места. По данным СМИ, в ходе ссоры местную жительницу избили в присутствии ее маленькой дочери.
По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях.
Как сообщили в СК России, в Екатеринбурге произошел конфликт между женщинами из-за парковочного места. По данным СМИ, в ходе ссоры местную жительницу избили в присутствии ее маленькой дочери.
По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После обращения к Путину жителя Краснотурьинска Бастрыкин потребовал доклад о лекарственном обеспечении
20 декабря 2025
20 декабря 2025
СК планирует открыть девять профильных классов для школьников в Свердловской области
27 декабря 2025
27 декабря 2025