Под Первоуральском в массовом ДТП пострадали четыре человека

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи Первоуральска. В результате аварии травмы получили четыре человека.Дорожный инцидент произошел сегодня около 10.20 на 341-м километре автодороги «Пермь—Екатеринбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai ix35 не справился с управлением и допустил столкновение с Chevrolet Cruze.После первого удара Hyundai совершил наезд на стоявший автомобиль Lada Largus. От столкновения легковой автомобиль отбросило на припаркованную грузовую машину.В результате ДТП пострадал водитель Hyundai, а также три пассажира Lada, среди которых 10-месячный ребенок, беременная женщина и молодой мужчина. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для осмотра и оказания необходимой помощи.