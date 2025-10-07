Возрастное ограничение 18+
Для жителей Свердловской области сделали инструкции на случай угрозы БПЛА
Фото: «Антитеррор Урал» / t.me/antiterror_ural
Накануне в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» опубликовали правила поведения при объявлении «Беспилотной опасности».
Так, при появлении беспилотника в небе, нужно покинуть опасную зону и сообщить об увиденном в экстренные службы по номеру «112».
Оператору нужно назвать свои фамилию, имя отчество, после чего сообщить, где вы видели БПЛА, указав адрес или объект на местности, и рассказать:
– как ведёт себя беспилотник – завис или летит;
– как выглядит – силуэт или мигающий огонёк;
– какие звуки издает – он может жужжать, а также напоминать по звукам газонокосилку или мопед.
Также информацию о беспилотнике можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».
Прятаться рекомендуют в капитальном строении или другом укрытии с бетонными стенами и крышей. При отсутствии зданий можно спрятаться за деревьями либо в кустарнике. Если рядом совсем ничего нет, антитеррористическая комиссия советует лечь на землю и, прикрывая голову руками, ползти в сторону укрытия.
В случае, если БПЛА сбрасывает снаряды, а спрятаться в укрытие не удалось, нужно:
– не терять беспилотник из виду;
– при сборе снарядов отбежать на 5-7 шагов, лечь, спрятавшись за любую неровность, и закрыть голову руками;
– после взрыва быстро подняться и снова бежать, поскольку снарядов может быть несколько;
– при приближении беспилотника резко менять направление, чтобы оператору было сложнее спрогнозировать движение.
Так, при появлении беспилотника в небе, нужно покинуть опасную зону и сообщить об увиденном в экстренные службы по номеру «112».
Оператору нужно назвать свои фамилию, имя отчество, после чего сообщить, где вы видели БПЛА, указав адрес или объект на местности, и рассказать:
– как ведёт себя беспилотник – завис или летит;
– как выглядит – силуэт или мигающий огонёк;
– какие звуки издает – он может жужжать, а также напоминать по звукам газонокосилку или мопед.
Также информацию о беспилотнике можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».
Прятаться рекомендуют в капитальном строении или другом укрытии с бетонными стенами и крышей. При отсутствии зданий можно спрятаться за деревьями либо в кустарнике. Если рядом совсем ничего нет, антитеррористическая комиссия советует лечь на землю и, прикрывая голову руками, ползти в сторону укрытия.
В случае, если БПЛА сбрасывает снаряды, а спрятаться в укрытие не удалось, нужно:
– не терять беспилотник из виду;
– при сборе снарядов отбежать на 5-7 шагов, лечь, спрятавшись за любую неровность, и закрыть голову руками;
– после взрыва быстро подняться и снова бежать, поскольку снарядов может быть несколько;
– при приближении беспилотника резко менять направление, чтобы оператору было сложнее спрогнозировать движение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Антитеррор Урал» прокомментировал слухи про дефицит топлива
07 октября 2025
07 октября 2025
СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
08 октября 2025
08 октября 2025
О новом фейке про холеру предупреждает «Антитеррор Урал»
06 октября 2025
06 октября 2025