Возрастное ограничение 18+

Для жителей Свердловской области сделали инструкции на случай угрозы БПЛА

13.34 Среда, 8 октября 2025
Фото: «Антитеррор Урал» / t.me/antiterror_ural
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Накануне в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» опубликовали правила поведения при объявлении «Беспилотной опасности».

Так, при появлении беспилотника в небе, нужно покинуть опасную зону и сообщить об увиденном в экстренные службы по номеру «112».

Оператору нужно назвать свои фамилию, имя отчество, после чего сообщить, где вы видели БПЛА, указав адрес или объект на местности, и рассказать:
– как ведёт себя беспилотник – завис или летит;
– как выглядит – силуэт или мигающий огонёк;
– какие звуки издает – он может жужжать, а также напоминать по звукам газонокосилку или мопед.

Также информацию о беспилотнике можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».

Прятаться рекомендуют в капитальном строении или другом укрытии с бетонными стенами и крышей. При отсутствии зданий можно спрятаться за деревьями либо в кустарнике. Если рядом совсем ничего нет, антитеррористическая комиссия советует лечь на землю и, прикрывая голову руками, ползти в сторону укрытия.

В случае, если БПЛА сбрасывает снаряды, а спрятаться в укрытие не удалось, нужно:
– не терять беспилотник из виду;
– при сборе снарядов отбежать на 5-7 шагов, лечь, спрятавшись за любую неровность, и закрыть голову руками;
– после взрыва быстро подняться и снова бежать, поскольку снарядов может быть несколько;
– при приближении беспилотника резко менять направление, чтобы оператору было сложнее спрогнозировать движение.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Антитеррор Урал» прокомментировал слухи про дефицит топлива
07 октября 2025
СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
08 октября 2025
О новом фейке про холеру предупреждает «Антитеррор Урал»
06 октября 2025
Свердловские власти подтвердили информацию об ограничениях связи и эвакуации заводов
08 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:42 Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:28 Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
16:05 20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
15:41 Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень не смогла оспорить штраф
15:20 О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
14:21 Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
13:58 В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской
13:34 Для жителей Свердловской области сделали инструкции на случай угрозы БПЛА
12:36 Свердловские власти подтвердили информацию об ограничениях связи и эвакуации заводов
12:24 СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
12:07 Осуждённых за изнасилование девочки в Алапаевске объявили в розыск
11:23 В Екатеринбурге женщина получила более 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка
10:40 В Екатеринбурге на 12 часов задержали вылет в Анталью
10:17 В Екатеринбурге спасли пострадавшую в ДТП девушку с минимальными шансами на жизнь
09:39 Кредиторы часто звонили екатеринбурженке и дозвонились до штрафа
09:32 В Екатеринбурге загорелся мебельный цех
20:46 В Свердловской области подросток погиб за рулём подаренного питбайка
20:40 Пользователи Авито из Свердловской области смогут продать авто в трейд-ин
19:36 Екатеринбуржская школьница шагнула на красный свет и оказалась в больнице
19:27 В Ирбите расследуется крупное хищение бюджетных средств на ремонте больницы
19:18 В южной части Екатеринбурга планирующийся жилой комплекс «ужали» ради парка
19:06 В Екатеринбурге осуждена женщина-водитель, сбившая пешехода на «зебре»
18:08 Два десятка пожаров ликвидировали подразделения МЧС в Свердловской области
16:55 Проверка пассажиров в метро Екатеринбурга станет строже
16:45 Более ста спортсменов приняли участие в турнире по фиджитал-спорту в Верхней Пышме
16:42 «Антитеррор Урал» прокомментировал слухи про дефицит топлива
Все новости Свердловской области
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
Все новости России и мира
16:42 Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:28 Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
16:05 20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
15:41 Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень не смогла оспорить штраф
15:20 О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
14:21 Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
13:58 В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской
13:34 Для жителей Свердловской области сделали инструкции на случай угрозы БПЛА
12:36 Свердловские власти подтвердили информацию об ограничениях связи и эвакуации заводов
12:24 СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
12:07 Осуждённых за изнасилование девочки в Алапаевске объявили в розыск
11:23 В Екатеринбурге женщина получила более 830 тысяч рублей пособий на несуществующего ребёнка
10:40 В Екатеринбурге на 12 часов задержали вылет в Анталью
10:17 В Екатеринбурге спасли пострадавшую в ДТП девушку с минимальными шансами на жизнь
09:39 Кредиторы часто звонили екатеринбурженке и дозвонились до штрафа
09:32 В Екатеринбурге загорелся мебельный цех
20:46 В Свердловской области подросток погиб за рулём подаренного питбайка
20:40 Пользователи Авито из Свердловской области смогут продать авто в трейд-ин
19:36 Екатеринбуржская школьница шагнула на красный свет и оказалась в больнице
19:27 В Ирбите расследуется крупное хищение бюджетных средств на ремонте больницы
19:18 В южной части Екатеринбурга планирующийся жилой комплекс «ужали» ради парка
19:06 В Екатеринбурге осуждена женщина-водитель, сбившая пешехода на «зебре»
18:08 Два десятка пожаров ликвидировали подразделения МЧС в Свердловской области
16:55 Проверка пассажиров в метро Екатеринбурга станет строже
16:45 Более ста спортсменов приняли участие в турнире по фиджитал-спорту в Верхней Пышме
16:42 «Антитеррор Урал» прокомментировал слухи про дефицит топлива
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK