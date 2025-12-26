Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% по итогам ноября





Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По итогам ноября в России продано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей — на 5% больше, чем год назад, сообщает «Автостат». Рост связывают с улучшением кредитных условий, госпрограммами и ожиданием повышения утильсбора. О ситуации на рынке в интервью изданию «Эксперт» рассказал руководитель направления «Новые Авто» в Авито Никита Ивахненко.По его словам, раздел «Новые Авто» запустили два года назад, когда автомобильный рынок значительно обновился и покупателю стало сложнее ориентироваться.«Мы стараемся закрыть ещё одну, как сейчас говорят, боль клиентов. Представьте: вы ищите автомобиль через поисковик. Он это видит и начинает показывать контекстную рекламу от продавцов. Красивые машины, привлекательные цены. Вы связываетесь, возможно, даже приезжаете в автосалон, а на месте выясняется, что реальные цены другие. Но дилер уже взял вас в работу, ему нужен был контакт... Это бич всего рынка — не только классифайдов. Но мы стремимся давать иной опыт нашим пользователям. Представим, есть некий полноприводный кроссовер с двигателем мощностью 190 л.с. и рекомендованной розничной ценой 2,9 млн рублей. Производитель дополнительно даёт на него прямую скидку 200 тыс. рублей и такую же скидку за трейд-ин, если вы продадите свою старую машину через дилера. То есть минимальная цена — 2,5 млн рублей. Мы знаем эту арифметику, и объявление с ценой 2,2 млн не пропустим, потому что дилеру, скорее всего, нужно просто получить лид, контакт с потенциальным клиентом, а дальше уже дело техники», — отметил собеседник издания.По его словам, скидку за оформление кредита сервис также учитывает, как и саму возможность получить льготный кредит, часть процентов по которому берёт на себя производитель.Если цена в салоне всё же окажется не той, что указана в объявлении, пользователи платформы могут оставить жалобу.«Мы и сами делаем тайные проверки автосалонов. У дилеров, как и частных продавцов, есть рейтинг. Чем больше мы найдем "несоответствий" и чем больше жалоб — тем реже будут показываться его объявления, вплоть до полной блокировки всего кабинет дилера», — резюмировал Ивахненко.Исследование Авито показывает: 27% покупателей (на 6 п.п. больше, чем годом ранее) не знают модель в начале поиска. При этом 9% тех, кто раньше брал машину с пробегом, теперь отдают предпочтение новым авто – на 4 п.п. больше, чем в 2024-м. Со слов эксперта, сегмент хороших машин с пробегом ценой до 1 миллиона рублей сократился, и сегодня нужно поднимать планку до 1,5-2 миллиона. Однако за эти деньги можно купить новую машину, причём с официальной гарантией.Опцию доставки автомобилей на Авито добавлять пока не планируют. Команда площадки пока не видит большого спроса: людей, которые готовы не глядя оплатить машину онлайн, немного. По словам Никиты Ивахненко, для покупки машины нужна «химия» – чувство, что этот твой вариант.