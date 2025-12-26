Возрастное ограничение 18+

Продажи новых автомобилей в России выросли на 5% по итогам ноября

16.53 Воскресенье, 28 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам ноября в России продано 127,9 тысячи новых легковых автомобилей — на 5% больше, чем год назад, сообщает «Автостат». Рост связывают с улучшением кредитных условий, госпрограммами и ожиданием повышения утильсбора. О ситуации на рынке в интервью изданию «Эксперт» рассказал руководитель направления «Новые Авто» в Авито Никита Ивахненко.

По его словам, раздел «Новые Авто» запустили два года назад, когда автомобильный рынок значительно обновился и покупателю стало сложнее ориентироваться.

Рынок прошел через серьёзные трансформации, и мы увидели, что потребителю стало сложно ориентироваться в бесконечном множестве новых вариантов. Наша система фильтров, которая годами совершенствовалась на автомобилях с пробегом, оказалась очень полезной и для ориентации на рынке новых машин,

— отметил Ивахненко


«Мы стараемся закрыть ещё одну, как сейчас говорят, боль клиентов. Представьте: вы ищите автомобиль через поисковик. Он это видит и начинает показывать контекстную рекламу от продавцов. Красивые машины, привлекательные цены. Вы связываетесь, возможно, даже приезжаете в автосалон, а на месте выясняется, что реальные цены другие. Но дилер уже взял вас в работу, ему нужен был контакт... Это бич всего рынка — не только классифайдов. Но мы стремимся давать иной опыт нашим пользователям. Представим, есть некий полноприводный кроссовер с двигателем мощностью 190 л.с. и рекомендованной розничной ценой 2,9 млн рублей. Производитель дополнительно даёт на него прямую скидку 200 тыс. рублей и такую же скидку за трейд-ин, если вы продадите свою старую машину через дилера. То есть минимальная цена — 2,5 млн рублей. Мы знаем эту арифметику, и объявление с ценой 2,2 млн не пропустим, потому что дилеру, скорее всего, нужно просто получить лид, контакт с потенциальным клиентом, а дальше уже дело техники», — отметил собеседник издания.

По его словам, скидку за оформление кредита сервис также учитывает, как и саму возможность получить льготный кредит, часть процентов по которому берёт на себя производитель.

Если цена в салоне всё же окажется не той, что указана в объявлении, пользователи платформы могут оставить жалобу.
«Мы и сами делаем тайные проверки автосалонов. У дилеров, как и частных продавцов, есть рейтинг. Чем больше мы найдем "несоответствий" и чем больше жалоб — тем реже будут показываться его объявления, вплоть до полной блокировки всего кабинет дилера», — резюмировал Ивахненко.

Исследование Авито показывает: 27% покупателей (на 6 п.п. больше, чем годом ранее) не знают модель в начале поиска. При этом 9% тех, кто раньше брал машину с пробегом, теперь отдают предпочтение новым авто – на 4 п.п. больше, чем в 2024-м. Со слов эксперта, сегмент хороших машин с пробегом ценой до 1 миллиона рублей сократился, и сегодня нужно поднимать планку до 1,5-2 миллиона. Однако за эти деньги можно купить новую машину, причём с официальной гарантией.

Тот, кто искал пятилетнюю европейскую модель с пробегом 80 тысячи километров в итоге может найти у нас новую китайскую или российскую машину,

— рассказывает Ивахненко


Опцию доставки автомобилей на Авито добавлять пока не планируют. Команда площадки пока не видит большого спроса: людей, которые готовы не глядя оплатить машину онлайн, немного. По словам Никиты Ивахненко, для покупки машины нужна «химия» – чувство, что этот твой вариант.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
16:45 Под Березовским в столкновении легкового автомобиля и «ГАЗели» погиб водитель
15:45 В Екатеринбурге в «Меге» прекратили принимать часть пластиковых отходов
14:55 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на парковке на екатеринбурженку
13:47 Морозная погода и снег ожидаются в Свердловской области в новогодние дни
12:32 Под Первоуральском в массовом ДТП пострадали четыре человека
11:10 В Свердловской области за сутки потушили 26 пожаров, двое пострадали
19:25 В екатеринбургском СИЗО изъяли ёлку и гирлянду, которые адвокат пытался передать обвиняемому
18:44 В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет падение подростка в открытый люк по дороге в школу
18:30 Третья частная клиника в Свердловской области откажется от абортов с 2026 года
16:53 СК планирует открыть девять профильных классов для школьников в Свердловской области
15:54 Глава СК потребовал доклад о расследовании пожара с двумя погибшими в посёлке Калья
14:38 Екатеринбургский фонд «ЗООзащита» нуждается в помощи для закупки корма
13:45 Под Режом в ДТП на трассе погибли два человека
12:48 В Свердловской области ищут детей из Подмосковья
11:10 Два человека погибли при пожарах в Свердловской области за прошедшие сутки
21:08 Экс-главу красноуфимской думы арестовали по делу о хулиганстве с оружием
20:55 На летевшем из Екатеринбурга в Ноябрьск самолёте обнаружена поломка
19:54 Авито тестирует ИИ-помощника для покупателей и нейросетевого бизнес-консультанта
19:52 Ключевой объект здравоохранения открыт в Арамили под прокурорским надзором
19:19 Танцевальный марафон от классики до уличных стилей стартует в Атриуме Ельцин-центра
19:14 Двойной вызов полиции закончился убийством на улице Замятина в Екатеринбурге
18:21 Неосторожный ездок на электросамокате попал под суд в Екатеринбурге
17:25 Синоптики прогнозируют в выходные в Свердловской области до -22°C
17:18 Почти на 30% за год вырос спрос на автоуслуги в Екатеринбурге
16:41 «Смотрящего за районом» задержали в Екатеринбурге после нападения на сотрудника ПВЗ
