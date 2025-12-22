Возрастное ограничение 18+

Морозная погода и снег ожидаются в Свердловской области в новогодние дни

13.47 Воскресенье, 28 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями, снег и понижение температуры. Прогноз на период с 29 декабря по 2 января опубликовал Уралгидрометцентр.

29 декабря в регионе пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах возможны сильные осадки. Температура воздуха в ночные часы составит от -12 до -17°, на крайнем севере похолодает до -23°. Днем столбики термометров покажут от -10 до -15°, на севере до -20°. В Екатеринбурге ожидается небольшой снег, ночью около -11°, днем до -7°.

30 декабря осадки в Свердловской области маловероятны. Ночью температура опустится до -20,-25°, на севере до -30°, днем ожидается от -14 до -19°. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируют, ночью около -21°, днем до -15°.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, погода останется облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит от -19 до -24°, днем от -12 до -17°. В Екатеринбурге ночью будет около -20°, днем ожидается небольшой снег и до -13°.

1 января в Свердловской области пройдет небольшой снег, усилится юго-западный ветер. Ночью температура составит от -12 до -17°, днем от -7 до -12°. В Екатеринбурге прогнозируют небольшой снег, ночью около -13°, днем до -8°.

2 января в регионе сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит от -11 до -16°, днем от -7 до -12°, на севере области ночью похолодает до -18,-23°, днем до -12,-17°.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
