Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в «Меге» прекратили принимать часть пластиковых отходов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На перерабатывающей станции «Разделяй с Мегой» в Екатеринбурге с 26 декабря перестали принимать отдельные виды пластика. Изменения коснулись мягкого и твердого пластика, который ранее сдавали через окно № 3, а также полипропилена, принимавшегося в окне № 4.
Как сообщили в пресс-службе Меги, ограничения связаны с временной приостановкой приема части вторсырья компаниями-переработчиками. В регионе на данный момент отсутствуют альтернативные предприятия, готовые принимать эти фракции пластика.
При этом станция продолжает работу в обычном режиме по другим направлениям. Посетители по-прежнему могут сдать одежду и текстиль, тетрапаки, канистры и флаконы, пакеты и пленку, прозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, а также ПЭТ-микс.
Кроме того, на станции принимают мелкую бытовую технику, картон и бумагу, пластиковые крышки, прозрачное, зеленое и коричневое стекло, металл и батарейки.
Как сообщили в пресс-службе Меги, ограничения связаны с временной приостановкой приема части вторсырья компаниями-переработчиками. В регионе на данный момент отсутствуют альтернативные предприятия, готовые принимать эти фракции пластика.
При этом станция продолжает работу в обычном режиме по другим направлениям. Посетители по-прежнему могут сдать одежду и текстиль, тетрапаки, канистры и флаконы, пакеты и пленку, прозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, а также ПЭТ-микс.
Кроме того, на станции принимают мелкую бытовую технику, картон и бумагу, пластиковые крышки, прозрачное, зеленое и коричневое стекло, металл и батарейки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дни короткометражного кино пройдут в Свердловской области
21 декабря 2025
21 декабря 2025
В екатеринбургском СИЗО изъяли ёлку и гирлянду, которые адвокат пытался передать обвиняемому
27 декабря 2025
27 декабря 2025