В Екатеринбурге в «Меге» прекратили принимать часть пластиковых отходов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На перерабатывающей станции «Разделяй с Мегой» в Екатеринбурге с 26 декабря перестали принимать отдельные виды пластика. Изменения коснулись мягкого и твердого пластика, который ранее сдавали через окно № 3, а также полипропилена, принимавшегося в окне № 4.Как сообщили в пресс-службе Меги, ограничения связаны с временной приостановкой приема части вторсырья компаниями-переработчиками. В регионе на данный момент отсутствуют альтернативные предприятия, готовые принимать эти фракции пластика.При этом станция продолжает работу в обычном режиме по другим направлениям. Посетители по-прежнему могут сдать одежду и текстиль, тетрапаки, канистры и флаконы, пакеты и пленку, прозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, а также ПЭТ-микс.Кроме того, на станции принимают мелкую бытовую технику, картон и бумагу, пластиковые крышки, прозрачное, зеленое и коричневое стекло, металл и батарейки.