О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В сети распространяют информацию о якобы полном отключении мобильного интернета и связи в Свердловской области и Екатеринбурге.
Однако журналисты Вечерних ведомостей в Екатеринбурге продолжают пользоваться и мобильным интернетом, и связью.
В телеграм-канале «Антитеррор Урал» информацию о полном отсутствии связи в регионе также опровергли, напомнив, что ряд операторов ввёл лишь частичные ограничения на работу мобильного интернета.
Ранее стало известно, что такие меры были приняты из-за возможной угрозы БПЛА. О том, что нужно делать при виде беспилотника, рассказывали тут.
