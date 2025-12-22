В Екатеринбурге за год подешевели ноутбуки большинства популярных брендов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Цены на ноутбуки в Екатеринбурге по итогам года снизились у большинства популярных брендов. Такие данные привели аналитики Авито, подведя предварительные итоги ситуации на рынке.Как сообщил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито, основная часть сделок приходится на вторичный рынок — на ресейл приходится 83% продаж. Чаще всего жители Екатеринбурга покупали устройства Apple, на этот бренд пришлось 24% всех сделок. В числе лидеров также оказались ASUS и Lenovo с долями 15% и 10% соответственно, пятерку самых популярных брендов замыкают Acer и HP.На рынке перепродажи заметнее всего подешевели ноутбуки Sony, их средняя цена снизилась на 20% и составила около 5 000 рублей. Устройства HUAWEI стали доступнее на 18%, их покупали в среднем за 28 000 рублей. Цены на ноутбуки HP снизились на 17%, средняя стоимость составила 13 000 рублей. При этом среди популярных брендов рост цен зафиксировали у ASUS, их стоимость увеличилась на 5%.Снижение цен затронуло и новые ноутбуки. Наиболее заметно подешевели устройства Acer, их средняя цена снизилась на 17% и составила 37 000 рублей. Ноутбуки Apple в новом состоянии стали дешевле на 15%, в среднем их приобретали за 86 000 рублей. Также снизилась стоимость моделей ARDOR GAMING, они подешевели на 8% до 79 000 рублей. В то же время ноутбуки HONOR подорожали на 5%.Аналитики Авито также отметили рост спроса на отдельные бренды. Лидером по увеличению продаж стали ноутбуки Apple, их покупали на 43% чаще, чем годом ранее. Продажи устройств MSI выросли на 14%, а ноутбуки HONOR стали приобретать на 13% чаще.