Глава СК потребовал доклад по делу о лекарствах для девочки с муковисцидозом в Свердловской области

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения о нарушении прав ребенка с инвалидностью в Свердловской области. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.Поводом для проверки стало сообщение, оставленное в комментариях на странице Информационного центра СК России. В нем говорилось о нарушении прав 13-летней девочки, страдающая тяжелой формой муковисцидоза, на своевременное и качественное медицинское обеспечение. По словам заявителей, жизненно необходимый препарат ребенок получает с задержками, что может привести к ухудшению состояния здоровья. Обращения в профильные ведомства, как отмечается, результата не дали.В 2024 году в СК России уже поступало обращение с жалобой на длительное отсутствие необходимого лекарства. При этом, по словам матери, использование аналогов негативно сказывается на состоянии ребенка. Тогда председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль центрального аппарата ведомства.По данному факту следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах расследования.