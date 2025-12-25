Возрастное ограничение 18+
Порядка 600 частных домов перешли на газовое отопление в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в рамках федерального проекта «Чистый воздух» к газовому отоплению подключились порядка 600 частных домов.
По словам губернатора Свердловской области, отказ от угольных и печных систем отопления в пользу газа происходил на льготных условиях – тагильчане могут компенсировать подключение за счёт областного бюджета до 100% понесённых затрат.
Там также подчеркнули, что компенсацией можно покрыть до 100% затрат, но только в том случае, если сумма не превышает 225 тысяч рублей.
«Строительство сетей до участка жителя проводится бесплатно по программе догазификации, а работы по строительству внутренних сетей, закупка и установка оборудования, пусконаладочные работы компенсируются за счёт средств консолидированного бюджета. Также возмещаются затраты на проектные работы, приобретение и монтаж внутридомового газового оборудования, установку приборов учёта, систем отопления, пусконаладочные и другие работы в границах земельного участка»,
– пояснили в региональном департаменте информационной политики.
