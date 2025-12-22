Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге предпринимателя осудили за контрабанду лома на 43,5 миллиона рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 46-летнему предпринимателю из Челябинска. Его признали виновным в контрабанде.
Как рассказали в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, с января по февраль 2025 года он, занимая должность директора коммерческой организации, за счёт «недостоверного декларирования» вывез из страны более 450 тонн отходов и лома коррозионностойкой стали на 43,5 миллиона рублей.
В качестве наказания суд назначил предпринимателю штраф в размере 1 миллиона рублей, а также взыскал с него сумму, эквивалентную вывезенному металлу.
