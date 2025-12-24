Возрастное ограничение 18+
Пять лет колонии назначили экс-росгвардейцу за взяточничество в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику Росгвардии, который, как было установлено судом и следствием, оформлял для знакомых удостоверения частных охранников.
Согласно материалам дела, он помогал с оформлением документов, занимая должность инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы, в основном в период с июля 2017 года по май 2019 года. Тогда за помощь знакомой с беспрепятственным и внеочередным оформлением удостоверений на нужных людей он получил 35,5 тысячи рублей. Затем в августе 2019 года он за 60 тысяч рублей помог знакомому быстро получить удостоверение частного охранника несмотря на неполный комплект документов, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал экс-росгвардейца виновным во взяточничестве (чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ) и назначил ему 5 лет в исправительной колонии со штрафом 250 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе на срок 5 лет. Кроме того, суд конфисковал в доход государства общую сумму взяток – 95,5 тысячи рублей.
