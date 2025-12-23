Возрастное ограничение 18+
Два ДТП со снегоходами зарегистрировали в Свердловской области: один человек погиб двое пострадали
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшие выходные в Свердловской области зарегистрировали сразу два ДТП с участием снегоходов. Одно из происшествий оказалось со смертельным исходом.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, обе аварии произошли в ночь на 28 декабря. Первая авария случилась в 01.50 в деревне Семёнова Серовского муниципального округа. По предварительным данным, 33-летний мужчина на снегоходе совершил наезд на 27-летнюю женщину, стоявшую посреди дороги. В результате ДТП она получила травму ноги.
Вторая авария произошла около 05.15 на улице Титова в Нижних Сергах. Там снегоход врезался в грузовик, стоявший в правой полосе. В результате погиб 40-летний водитель и серьёзно пострадал его 53-летний пассажир – он поступил в отделение реанимации.
Известно, что в обоих случаях водители не имели прав на управление транспортными средствами и не использовали мотошлемы, а их техника не была зарегистрирована. Также установлено, что первый водитель снегохода был пьян. В каком состоянии находился второй водитель, установят с помощью химико-токсикологической экспертизы.
