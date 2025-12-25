Свердловская область вошла в десятку тревожных регионов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 2025 году суммарный индекс тревожностей в российских регионах вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом, со ссылкой на исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» сообщает издание «Ведомости». Показатель увеличился с 8957,41 до 9584,64 пункта. В число регионов с наиболее заметным ростом тревожности вошла и Свердловская область, занявшая 6-е место.Авторы исследования связывают общий рост тревожностей прежде всего с экономическими факторами. Среди них инфляция, подорожание такси и бензина, а также недоступность ипотеки. Существенное влияние оказала и цифровая среда, включая рост киберпреступлений, блокировки мобильного интернета и замедление работы мессенджеров. Отдельным фактором в исследовании выделен так называемый «эффект Долиной».Лидером рейтинга тревожных регионов в 2025 году стал Санкт-Петербург, где суммарный индекс вырос втрое, тогда как Москва впервые с 2019 года утратила первое место, снизив показатель на 20%. Вторую и третью позиции также заняли Краснодарский край и Ростовская область, следом идёт Курская область. После Свердловской области в списке расположилась Новосибирская область.Исследователи отмечают, что для жителей Свердловской области, как и для других субъектов, ключевой причиной роста тревожности стало отключение мобильного интернета. В этих регионах тема цифровых ограничений вышла на первое место с заметным отрывом от остальных факторов.