Свердловские власти подтвердили информацию об ограничениях связи и эвакуации заводов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области прокомментировали сообщения в СМИ об эвакуации заводов в Екатеринбурге и ограничениях интернета из-за опасности БПЛА.
Там также добавили, что на каждом производстве свой алгоритм действий для таких ситуациях.
Подчёркивается, что все государственные учреждения Свердловской области в настоящий момент работают в штатном режиме.
«Ряд предприятий Свердловской области ввёл упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников. В регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета»,
– сказали в региональном ДИПе.
