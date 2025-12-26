Возрастное ограничение 18+
Суд аннулировал брак между жителем Артёмовского и гражданкой Таджикистана
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд аннулировал брак 39-летнего местного жителя и 34-летней гражданки Таджикистана, признав его фиктивным.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, брак между россиянином и таджичкой был зарегистрирован в 2022 году, но внимание на него обратили лишь после обращения женщины в прокуратуру. Причина, по которой она обратилась в надзорное ведомство, не называется, но именно это стало поводом для судебного разбирательства.
Сами супруги в суд не явились – мужчина заключил контракт и ушёл в зону боевых действий, а женщина просто проигнорировала заседание. В итоге на суде допросили сестру ответчика, рассказавшую, что за этот брак её брат получил 30 тысяч рублей. Мужчина не скрывал от родных, что брак фиктивный, и планировал развестись.
Для гражданки Таджикистана это означает, что она не сможет легализовать свой статус в России по упрощённой схеме. Также с неё и с её «бывшего мужа» взыскали государственную пошлину в размере 1500 рублей.
«Суд признал брак фиктивным и недействительным с момента его заключения. Запись о браке в ЗАГСе подлежит аннулированию»,
– сообщили в пресс-службе.
