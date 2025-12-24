Возрастное ограничение 18+
В Североуральске из-за аварии ограничили подачу холодной воды
Фото: Юлия Кольтенберг
В Североуральске из-за аварии на центральном водоводе в районе улицы Степана Разина жителям микрорайона Южный ограничили подачу холодной воды.
О происшествии сообщили сегодня утром в социальных сетях Североуральской администрации.
В связи с ЧП для жителей микрорайона сегодня организуют подвоз питьевой воды.
«Подача холодной воды временно ограничена. Аварийно-восстановительные работы на месте ведутся силами МУП "Тепломагистраль"»,
– говорится в сообщении.
