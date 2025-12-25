Убирать снег в Екатеринбурге вышли 400 рабочих и почти 270 машин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня убирать Екатеринбурге после снегопада вышли 401 рабочий и 269 спецмашин, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Среди машин: 108 самосвалов, 58 тракторов, 35 КДМ, 19 фронтальных погрузчиков, 16 грейдеров, 7 бульдозеров, 8 снегопогрузчиков и другие виды спецтехники.Всего в предновогодние выходные на борьбу со снегом вышли 1061 единица уборочной техники и 994 дорожных рабочих. Они вывезли более 22 тысяч тонн снежных масс, ещё почти 3,9 тысячи тонн перебросили с проезжей части к краю дороги. Для борьбы с гололёдом использовали 292 тонны специальных смесей, отчитались в администрации.