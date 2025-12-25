Возрастное ограничение 18+
К 5,5 годам колонии приговорили жителя Ирбита за истязания супруги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ирбите к лишению свободы приговорили 38-летнего местного жителя, который постоянно избивал свою супругу. Из-за побоев у женщины обезображено лицо, сообщили в прокуратуре.
Согласно материалам дела, мужчина в период с июня по июль 2023 года систематически бил свою жену, а также с 4 по 5 августа нанёс ей не менее 80 ударов кожаным ремнём с пряжкой и пластиковой трубой.
Свою вину мужчина признал частично.
Ирбитский районный суд признал его виновным в истязаниях (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и умышленном причинении вреда здоровью (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), и с учётом позиции прокурора назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в пользу потерпевшей с осуждённого взыскана моральная компенсация в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
«Действиями осуждённого потерпевшей причинён тяжкий вред здоровью, выразившийся в получении множества повреждений, обезобразивших её лицо»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
