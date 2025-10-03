Возрастное ограничение 18+

О новом фейке про холеру предупреждает «Антитеррор Урал»

09.47 Понедельник, 6 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области пытаются распространять новый фейк про холеру. О поддельном документе якобы от департамента здравоохранения предупреждают в телеграм-канале «Антитеррор Урал».

В фейковом документе утверждается, что на территорию региона ограничили въезд из-за угрозы распространения холеры.

«Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности»,

– пишет ресурс.


Уральцев призывают игнорировать подобную информацию и не распространять её дальше.

Ранее, напомним, жителей Свердловской области пугали холерой в питьевой воде. После этого Роспотребнадзор отчитался о последних пробах, которые они делали.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Стоимость развязки на «Калине» вновь увеличили, а срок сдачи сдвинули — к 2028 году

Очередные изменения внесли в заключённый ещё в 2021 году госконтракт
