О новом фейке про холеру предупреждает «Антитеррор Урал»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области пытаются распространять новый фейк про холеру. О поддельном документе якобы от департамента здравоохранения предупреждают в телеграм-канале «Антитеррор Урал».
Ранее, напомним, жителей Свердловской области пугали холерой в питьевой воде. После этого Роспотребнадзор отчитался о последних пробах, которые они делали.
В фейковом документе утверждается, что на территорию региона ограничили въезд из-за угрозы распространения холеры.
«Под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей Свердловской области. Содержание документа не соответствует действительности»,
– пишет ресурс.
