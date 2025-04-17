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Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что безопасность подаваемой жителям региона питьевой воды находится под постоянным контролем ведомства, и привели статистику по пробам, которые брали в течение первого квартала 2025 года.
Так, согласно статистике управления, доля проб питьевой воды в регионе, соответствующих гигиеническим нормам, составила:
– 90,5% по санитарно-химическим показателям;
– 97% по микробиологическим показателям;
–100% по паразитологическим показателям.
Также ведомстве сообщили, что с начала года за нарушения специалистами Роспотребнадзора было наложено 36 штрафов на 273 тысячи рублей. Кроме этого, было направлено 116 предостережений, вынесено 4 предупреждения и подан 1 иск в суд.
Такие данные региональный Роспотребнадзор опубликовал после предупреждения центрального аппарата ведомства о фейке про заражение воды в Свердловской области «украинской» холерой.
Так, согласно статистике управления, доля проб питьевой воды в регионе, соответствующих гигиеническим нормам, составила:
– 90,5% по санитарно-химическим показателям;
– 97% по микробиологическим показателям;
–100% по паразитологическим показателям.
Также ведомстве сообщили, что с начала года за нарушения специалистами Роспотребнадзора было наложено 36 штрафов на 273 тысячи рублей. Кроме этого, было направлено 116 предостережений, вынесено 4 предупреждения и подан 1 иск в суд.
Такие данные региональный Роспотребнадзор опубликовал после предупреждения центрального аппарата ведомства о фейке про заражение воды в Свердловской области «украинской» холерой.
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