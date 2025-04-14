Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области





– говорится в сообщении Роспотребнадзора. «Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Роспотребнадзор предупреждает жителей Свердловской области о распространении фейка про заражение холерой всех источников воды в регионе.По данным ведомства, одному из местных жителей поступило смс-сообщение, в котором говорилось, что украинские диверсанты якобы заразили воду холерной полочкой. Отправитель фейка ссылался на главного эпидемиолога России.Там также призвали всегда обращаться к официальным источникам информации.