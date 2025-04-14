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Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор предупреждает жителей Свердловской области о распространении фейка про заражение холерой всех источников воды в регионе.
По данным ведомства, одному из местных жителей поступило смс-сообщение, в котором говорилось, что украинские диверсанты якобы заразили воду холерной полочкой. Отправитель фейка ссылался на главного эпидемиолога России.
Там также призвали всегда обращаться к официальным источникам информации.
По данным ведомства, одному из местных жителей поступило смс-сообщение, в котором говорилось, что украинские диверсанты якобы заразили воду холерной полочкой. Отправитель фейка ссылался на главного эпидемиолога России.
«Данные сведения являются полностью недостоверными! На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере стабильная и находится под постоянным контролем. В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции»,
– говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Там также призвали всегда обращаться к официальным источникам информации.
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