Возрастное ограничение 18+
Предупреждение о непогоде объявило свердловское МЧС
Фото: Ольга Медведева
Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает о непогоде 23 сентября. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок и отдыха на природе. Также в этот период они призывают держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.
«Ветер может сорвать конструкции», – предупреждают в МЧС.
В случае ЧП, напомним, нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок и отдыха на природе. Также в этот период они призывают держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.
«Ветер может сорвать конструкции», – предупреждают в МЧС.
В случае ЧП, напомним, нужно звонить в экстренные службы по номеру «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Смог неделю будет держаться в Свердловской области
16 сентября 2025
16 сентября 2025