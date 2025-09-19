Возрастное ограничение 18+
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются дожди и ветер до 20 метров в секунду.
Сегодня, 22 сентября, в области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура днём +11...+16°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге слабый дождь, днём +13...+15°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 23 сентября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью на севере до умеренного. Температура воздуха ночью +5...+10°C, днём +18...+23°C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +20...+22°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В среду, 24 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +8...+13°C, при прояснении до +3°C, днём +13...+18°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице преимущественно без осадков, ночью +11...+13°C, днём +15...+17°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
