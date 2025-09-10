Возрастное ограничение 18+
Власти Екатеринбурга собираются заключить контракт на демонтаж незаконных аттракционов
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
Екатеринбургские власти рассказали о планах найти подрядчика, который будет убирать с улиц незаконные объекты развлекательного характера.
Об этом на официальном городском портале сообщили истории с демонтажём «силометров». В минувшую среду, 10 сентября, несколько «груш-силометров» демонтировали с улиц Ленинского, Железнодорожного, Верх-Исетского и Кировского районов. Сейчас они находятся на хранении в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», откуда их может забрать владелец.
Избавляться от незаконных объектов увеселения администрация намерена продолжить.
Там также напомнили, что срок выноса таких объектов был сокращен до трёх часов после объявления предупреждения.
Ранее в близком к мэрии телеграм-канале рассказали, что «груши» расставил по городу известный алкогольным мороженым Шахрияр Алиев, за торговлю которым его в прошлом штрафовали.
Об этом на официальном городском портале сообщили истории с демонтажём «силометров». В минувшую среду, 10 сентября, несколько «груш-силометров» демонтировали с улиц Ленинского, Железнодорожного, Верх-Исетского и Кировского районов. Сейчас они находятся на хранении в МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», откуда их может забрать владелец.
Избавляться от незаконных объектов увеселения администрация намерена продолжить.
«В ближайшее время власти заключат контракт с подрядчиком на демонтаж, транспортировку и хранение незаконных объектов, что упростит и ускорит процесс их изъятия»,
– говорится на сайте города.
Там также напомнили, что срок выноса таких объектов был сокращен до трёх часов после объявления предупреждения.
Ранее в близком к мэрии телеграм-канале рассказали, что «груши» расставил по городу известный алкогольным мороженым Шахрияр Алиев, за торговлю которым его в прошлом штрафовали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Вокзальном собираются построить трамвайную ветку
05 сентября 2025
05 сентября 2025