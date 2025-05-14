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В Екатеринбурге на Плотинке прикрыли торговлю алкогольным мороженым
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прикрыли торговлю винным мороженым, продавцов которого часто можно было увидеть на Плотинке в жаркие деньки. На производителя алкогольного лакомства возбудили административное дело.
Как сообщил в своём телеграм-канале член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, мороженным торговали незаконно. Роспотребнадзор по требованию прокуратуры провёл экспертизу продукции, которая показала, что в мороженом «Текила Санрайз» и «Секс на пляже» содержится алкоголь с массовой долей этилового спирта 0,6-0,7%.
В итоге на производителя алкогольного мороженого составили административный протокол по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», по итогам рассмотрения, которого суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, всю незаконную продукцию изъяли.
По данным общественника, сам производитель приезжей. Мороженное он делал в цехе, который находится в промышленной зоне рядом с Овощебазой №4.
Как сообщил в своём телеграм-канале член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, мороженным торговали незаконно. Роспотребнадзор по требованию прокуратуры провёл экспертизу продукции, которая показала, что в мороженом «Текила Санрайз» и «Секс на пляже» содержится алкоголь с массовой долей этилового спирта 0,6-0,7%.
«Фактически продукция находилась в обороте незаконно. Бизнесмену выписали предписание об устранении нарушений, но выполнять коммерсант их не стал»,
– рассказал Чукреев.
В итоге на производителя алкогольного мороженого составили административный протокол по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», по итогам рассмотрения, которого суд назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, всю незаконную продукцию изъяли.
По данным общественника, сам производитель приезжей. Мороженное он делал в цехе, который находится в промышленной зоне рядом с Овощебазой №4.
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