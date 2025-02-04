В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков





– приводят слова Чаплыгина в мэрии. «Опыт демонтажа незаконных киосков по продаже фейерверков в прошедшие новогодние праздники подтверждает, что для установки таких павильонов или их демонтажа достаточно даже двух-трех часов»,





– объяснили в мэрии. «По закону после истечения срока действия договора аренды, место размещения должно быть вынесено на торги, но только в том случае, если оно соответствует всем нормам размещения. Из 1 390 киосков им соответствует только 82. Соответственно, 1 308 киосков и ларьков будут ликвидированы после окончания срока действия договоров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга хотят в пять раз сократить сроки добровольного демонтажа незаконных НТО (нестационарных торговых объектов). Эту идею комиссии по экономическому развитию города предложил руководитель департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин.Он предлагает сократить сроки добровольного выноса нелегальных НТО с 5 суток до 1 суток для павильонов и киосков и до трёх часов для быстровозводимых торговых конструкций.Сообщается, что депутаты поддержали инициативу. Теперь этот вопрос должны будут рассмотреть на заседании гордумы.Максим Чаплыгин также подчеркнул, что схема НТО включает 1668 мест размещения, у 1390 из которых в 2025 году истекает срок аренды.