Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков

15.59 Среда, 5 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Власти Екатеринбурга хотят в пять раз сократить сроки добровольного демонтажа незаконных НТО (нестационарных торговых объектов). Эту идею комиссии по экономическому развитию города предложил руководитель департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин.

Он предлагает сократить сроки добровольного выноса нелегальных НТО с 5 суток до 1 суток для павильонов и киосков и до трёх часов для быстровозводимых торговых конструкций.

«Опыт демонтажа незаконных киосков по продаже фейерверков в прошедшие новогодние праздники подтверждает, что для установки таких павильонов или их демонтажа достаточно даже двух-трех часов»,

– приводят слова Чаплыгина в мэрии.


Сообщается, что депутаты поддержали инициативу. Теперь этот вопрос должны будут рассмотреть на заседании гордумы.

Максим Чаплыгин также подчеркнул, что схема НТО включает 1668 мест размещения, у 1390 из которых в 2025 году истекает срок аренды.

«По закону после истечения срока действия договора аренды, место размещения должно быть вынесено на торги, но только в том случае, если оно соответствует всем нормам размещения. Из 1 390 киосков им соответствует только 82. Соответственно, 1 308 киосков и ларьков будут ликвидированы после окончания срока действия договоров»,

– объяснили в мэрии.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
04 февраля 2025
Более чем вдвое сократился объём незаконной вырубки лесов на Урале
31 января 2025
Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
04 февраля 2025
На благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ выделили в два раза меньше средств, чем планировалось
28 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
Все новости Свердловской области
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
Все новости России и мира
17:47 В Екатеринбурге бывшая следователь отремонтировала машину в обмен на данные из уголовного дела
16:47 Для профессиональных онлайн-продавцов запустили новый формат рекламы
16:38 Актёру Екатеринбургского театра кукол Удинцеву присвоили звание «Заслуженный артист России»
15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
14:38 Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK