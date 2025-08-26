Возрастное ограничение 18+
Из-за вопросов к пожарной безопасности в Новоуральске приостановили работу ТЦ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске городской суд на месяц приостановил работу торгового центра «Империал» из-за вопросов к соблюдению требований пожарной безопасности.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 25 июня в ТЦ была проведена проверка, в ходе которой были выявлены «недостатки»: в подвале отсутствовала противодымная защита, а эвакуационные пути и выходы не соответствовали требованиям безопасности.
На собственника торгового центра Сергея Измайлова составили протокол, по результатам рассмотрения которого суд постановил закрыть «Империал» на 30 суток.
Напомним, в Екатеринбурге тоже из-за вопросов к пожарной безопасности закрывался ТРЦ «Гринвич». Однако это было не единственная проблема торгового центра. Позже управляющую компанию «Гринвича» оштрафовали за нарушение требований антитеррористической защищённости.
