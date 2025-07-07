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Управляющую компанию «Гринвича» оштрафовали за нарушение требований антитеррористической защищённости
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мировая судья судебного участка №1 Ленинского района Екатеринбурга Екатерина Гребёнкина сегодня признала ООО «Управляющая компания "ИТС-Групп"» виновным в нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов (часть 1 статьи 20.35 КоАП РФ) и назначила компании штраф в размере 100 тысяч рублей — это минимально возможное наказание для юрлиц по данной статье (максимальная санкция — штраф в 500 тысяч).
В ходе судебного заседания представитель ООО «УК "ИТС-Групп"» вину признал, пояснив, что работы проводятся, часть нарушений на сегодняшний день уже устранены, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
ООО «Управляющая компания "ИТС-Групп"» управляет ТРЦ «Гринвич», являющимся крупнейшим в России ТРЦ по арендной площади. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией руководит Ольга Адоньева, а учредителями в равных долях (по 50%) являются Марк Заводовский и Матвей Погребинский (дети основателей общества «Малышева-73» Игоря Заводовского и Константина Погребинского).
ТРЦ «Гринвич» был закрыт судебными приставами из-за нарушений противопожарной и антитеррористической защищённости 30 июня, а 10 июля был открыт вновь, за исключением некоторых заведений общепита. Закрытие связано с рассмотрением иска к ООО «Управляющая компания "ИТС-Групп"» от прокуратуры Ленинского района. Обеспечительные меры по этому иску были успешно обжалованы, однако основное заседание ещё не прошло — оно назначено на 12 августа, в качестве третьих лиц в дело привлечены отделение надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС и региональное управление Росгвардии.
В ходе судебного заседания представитель ООО «УК "ИТС-Групп"» вину признал, пояснив, что работы проводятся, часть нарушений на сегодняшний день уже устранены, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
ООО «Управляющая компания "ИТС-Групп"» управляет ТРЦ «Гринвич», являющимся крупнейшим в России ТРЦ по арендной площади. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компанией руководит Ольга Адоньева, а учредителями в равных долях (по 50%) являются Марк Заводовский и Матвей Погребинский (дети основателей общества «Малышева-73» Игоря Заводовского и Константина Погребинского).
ТРЦ «Гринвич» был закрыт судебными приставами из-за нарушений противопожарной и антитеррористической защищённости 30 июня, а 10 июля был открыт вновь, за исключением некоторых заведений общепита. Закрытие связано с рассмотрением иска к ООО «Управляющая компания "ИТС-Групп"» от прокуратуры Ленинского района. Обеспечительные меры по этому иску были успешно обжалованы, однако основное заседание ещё не прошло — оно назначено на 12 августа, в качестве третьих лиц в дело привлечены отделение надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС и региональное управление Росгвардии.
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