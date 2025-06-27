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Приставы назвали причину закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Фото: ГУФССП по Свердловской области
Приставы подтвердили информацию о нарушениях, из-за которых екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» – один из крупнейших торгово-развлекательных центров России – решили закрыть.
Подчеркивается, что работа торгового центра была приостановлена до устранения решений. Ранее, напомним, сообщалось, что «Гринвич» закрывают на неопределённый срок.
В ближайшее время двери торгово-развлекательного центра должны опечатать.
«По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга в интересах неопределённого круга лиц судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений»,
– говорится в сообщении ГУФССП России по Свердловской.
Подчеркивается, что работа торгового центра была приостановлена до устранения решений. Ранее, напомним, сообщалось, что «Гринвич» закрывают на неопределённый срок.
В ближайшее время двери торгово-развлекательного центра должны опечатать.
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