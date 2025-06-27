Приставы назвали причину закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

– говорится в сообщении ГУФССП России по Свердловской.

«По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга в интересах неопределённого круга лиц судебные приставы приостановили деятельность, связанную с пребыванием людей в нежилых зданиях, из-за нарушений требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности до устранения выявленных нарушений»,