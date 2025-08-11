Возрастное ограничение 18+
Опекун собачки Моти и её друзей решил открыть ветклинику в пригороде Екатеринбурга
Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти» / t.me/motya_dom
В пригороде Екатеринбурга планируют открыть ветеринарную клинику «Рыжий друг» — место, где помощь смогут получить как домашние питомцы, так и бездомные животные. Инициатор проекта известен тем, что помогает уральским собакам и, в частности, взял на себя опеку над собачкой Мотей, которой неизвестные изуродовали морду.
По словам Алексея — именно так, просто по имени, знают его уральские зоозащитники, — рассказал, что главной задачей новой ветклиники видит сделать лечение доступным и оперативным, а атмосферу для пациентов — тёплой и заботливой.
Сейчас идёт первый этап — аренда и подготовка помещения. На запуск проекта требуется 150 тысяч рублей. Средства планируют направить на оплату аренды, базовый ремонт, санитарную подготовку, а также закупку мебели и освещения.
Для будущей ветклиники уже придумано название — «Рыжий друг». И в этом видится отсылка к другому подопечному Алексея, лесному псу, который совсем недавно обрёл постоянное жильё в Швеции.
Первые перечисления на новую ветклинику уже начались. Но если собрать всю сумму не удастся, деньги будут переданы в приют бездомных животных.
О том, как помочь в осуществлении благого начинания, можно узнать из телеграм-канала Реабилитация Моти.
По словам Алексея — именно так, просто по имени, знают его уральские зоозащитники, — рассказал, что главной задачей новой ветклиники видит сделать лечение доступным и оперативным, а атмосферу для пациентов — тёплой и заботливой.
«Каждый день за пределами Екатеринбурга животные остаются без помощи только потому, что рядом нет клиники. Мы можем это изменить — и сделать это вместе»,
— говорит Алексей.
— говорит Алексей.
Сейчас идёт первый этап — аренда и подготовка помещения. На запуск проекта требуется 150 тысяч рублей. Средства планируют направить на оплату аренды, базовый ремонт, санитарную подготовку, а также закупку мебели и освещения.
Для будущей ветклиники уже придумано название — «Рыжий друг». И в этом видится отсылка к другому подопечному Алексея, лесному псу, который совсем недавно обрёл постоянное жильё в Швеции.
Первые перечисления на новую ветклинику уже начались. Но если собрать всю сумму не удастся, деньги будут переданы в приют бездомных животных.
О том, как помочь в осуществлении благого начинания, можно узнать из телеграм-канала Реабилитация Моти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Крышки для помощи больным детям собрали сотрудники свердловского учебного центра ФСИН
11 августа 2025
11 августа 2025
Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»
11 августа 2025
11 августа 2025
Жители Екатеринбурга пытаются защитить Пышминские озерки
04 августа 2025
04 августа 2025