Госавтоинспекция Екатеринбурга объявила конкурс видеороликов и фото о безопасных зимних развлечениях для детей

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что с 5 по 31 января 2026 года проводят челлендж «Научи ребенка ПДД» с хэштегом #НаучиРебенкаПДД. Принять участие в нем могут все желающие – как индивидуально, так и коллективно.Для участия необходимо снять короткое видео или сделать фотографию, посвященные правилам безопасного катания на тюбах, ледянках, снегокатах или санках. В ролике или кадре должны быть отражены один или несколько полезных советов, а также предостережения об опасности зимних развлечений вблизи проезжей части.Продолжительность видео не должна превышать 30 секунд.Работы принимаются с указанием данных авторов – фамилии и имени, города, школы или детского сада. Участникам также необходимо подписаться на аккаунты Госавтоинспекции Екатеринбурга в Telegram и во «ВКонтакте», а затем разместить свою работу во «ВКонтакте» с хэштегом #НаучиРебенкаПДД.Победителей определят по количеству лайков с учетом мнения сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга. Авторы лучших работ получат дипломы и подарки.В Госавтоинспекции отмечают, что цель челленджа – напомнить детям и взрослым о правилах безопасности в зимний период и снизить риски травм и ДТП, связанных с катанием рядом с дорогами.