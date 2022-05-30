В Екатеринбурге ветврачи борются за спасение изувеченной собаки Моти
Криминал
Фото с телеграм-канала «Реабилитация Моти»
В минувшие выходные на территории промышленной базы, расположенной на улице Испытателей неравнодушные жители Екатеринбурга обнаружили изувеченную собаку. Сильно травмированное животное немедленно доставили в ветеринарную клинику «Неовит».
Характер раны таков, что ветврачи предположили — собаку изуродовали люди и сделали это умышленно. У пёсика чем-то острым отрезана половина мордочки. В клинике ей поставили обезбаливающие и сделали операцию. Но животному требуется особый уход, дальнейшие медицинские процедуры и содержание в стационаре. Из-за ужасной травмы песик, вероятно, ещё долго будет испытывать проблемы с приёмом пищи.
Мужчина, который нашёл пёсика и привёз его в ветклинику сообщил, что эту собачку хорошо знают работники промбазы. Несчастное животное зовут Мотя и она отличалась дружелюбным характером.
Факт издевательств над животным сейчас проверяет полиция Екатеринбурга. Если подтвердится, что Мотя стала жертвой человеческого изуверства, будет возбуждено уголовное дело.
Информацию о Моте можно получать в телеграм-канале «Реабилитация Моти». Там же есть реквизиты, по которым принимается финансовые средства на лечение пёсика.
Характер раны таков, что ветврачи предположили — собаку изуродовали люди и сделали это умышленно. У пёсика чем-то острым отрезана половина мордочки. В клинике ей поставили обезбаливающие и сделали операцию. Но животному требуется особый уход, дальнейшие медицинские процедуры и содержание в стационаре. Из-за ужасной травмы песик, вероятно, ещё долго будет испытывать проблемы с приёмом пищи.
Мужчина, который нашёл пёсика и привёз его в ветклинику сообщил, что эту собачку хорошо знают работники промбазы. Несчастное животное зовут Мотя и она отличалась дружелюбным характером.
Факт издевательств над животным сейчас проверяет полиция Екатеринбурга. Если подтвердится, что Мотя стала жертвой человеческого изуверства, будет возбуждено уголовное дело.
Информацию о Моте можно получать в телеграм-канале «Реабилитация Моти». Там же есть реквизиты, по которым принимается финансовые средства на лечение пёсика.
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