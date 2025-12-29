Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в Новогоднюю ночь родились 11 детей
В Свердловской области за первые шесть часов 2026 года на свет появились 11 детей – пять мальчиков и шесть девочек, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, первый ребёнок родился в 00:10 в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга. Мальчик стал третьим ребёнком в семье.
Также Паслер добавил, что в 2025 году многие семьи в регионе стали многодетными. В третий раз матерями стали 6 170 жительниц Свердловской области, в пятый – 969 женщин. В 351 семье родился шестой ребёнок, в 126 – седьмой, в 63 – восьмой. Девятыми детьми стали 19 малышей, ещё 24 ребёнка родились десятыми и последующими в своих семьях.
