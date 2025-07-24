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Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
Фото: телеграм-чат Рыжий / t.me/+km3qVq1cFPRiMzAy
Небывалый, буквально сказочный поворот произошёл в жизни пса, совсем недавно беспризорно бродившего по уральскому лесу. После множества мытарств он, наконец, нашёл постоянный дом, который находится далеко за пределами России.
Когда лесного бродягу заприметил друг собачки Моти, к судьбе рыжего пса подключились многие неравнодушные люди. Первым делом ему пытались создать более комфортную жизнь прямо там, в лесу. Для проживания сделали тёплый шалаш, стали навещать с кормом.
Его с самого начала пытались забрать из леса и пристроить в более соответствующие для собаки условия. Но дикий нрав и недоверчивость Рыжего не позволяли даже погладить его, не то, чтобы забирать в людское жилище. Ситуацию переломил страшный случай — пса едва не зарезал какой-то изувер. Так началось долгое скитание Рыжего по ветклиникам, передержкам и приютам. Которое закончилось только на этой неделе. И не где-нибудь, а… в Швеции!
Выходцы из России узнали про Рыжего через Интернет и предложили забрать его к себе — в большой дом, где в любви и заботе уже живёт много собак. Конечно, такой переезд сулил много трудностей, включая прививки, сбор документов, перевозку. У уральских попечительниц пса, к тому же, были естественные сомнения в том, стоит ли отдавать собаку туда, где навещать и проверять, счастливо ли ей живётся, будет несколько затруднительно. Однако, в итоге было решено, что такой исход — наилучший для животного, которому далеко не один месяц не получается найти постоянное место проживания.
И началась эпопея с эмиграцией Рыжего. За ней можно было следить всё в том же именном телеграм-чате. А с этой недели участники и подписчики чата поражаются, в каком «дворце» оказался уральский бродячий пёс и с какой родительской заботой относятся к нему хозяева этого «пёсьего» дома.
Судя по видео, которое присылают из Швеции, Рыжему (которого теперь зовут Феликсом) понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью освоиться на новом месте, привыкнуть к новым людям и подружиться с собаками, с которыми он теперь спит вместе, чуть ли не на пуховых перинах. Ещё немного, и он совсем позабудет про зимние стужи, про голодные дни и про боль от ножа. Но наверняка не забудет людей, которые забрали его из суровых условий, кормили, лечили, учили гулять на поводке, а потом с многочисленными пересадками вывезли в новую, сказочную жизнь.
Когда лесного бродягу заприметил друг собачки Моти, к судьбе рыжего пса подключились многие неравнодушные люди. Первым делом ему пытались создать более комфортную жизнь прямо там, в лесу. Для проживания сделали тёплый шалаш, стали навещать с кормом.
Его с самого начала пытались забрать из леса и пристроить в более соответствующие для собаки условия. Но дикий нрав и недоверчивость Рыжего не позволяли даже погладить его, не то, чтобы забирать в людское жилище. Ситуацию переломил страшный случай — пса едва не зарезал какой-то изувер. Так началось долгое скитание Рыжего по ветклиникам, передержкам и приютам. Которое закончилось только на этой неделе. И не где-нибудь, а… в Швеции!
Выходцы из России узнали про Рыжего через Интернет и предложили забрать его к себе — в большой дом, где в любви и заботе уже живёт много собак. Конечно, такой переезд сулил много трудностей, включая прививки, сбор документов, перевозку. У уральских попечительниц пса, к тому же, были естественные сомнения в том, стоит ли отдавать собаку туда, где навещать и проверять, счастливо ли ей живётся, будет несколько затруднительно. Однако, в итоге было решено, что такой исход — наилучший для животного, которому далеко не один месяц не получается найти постоянное место проживания.
И началась эпопея с эмиграцией Рыжего. За ней можно было следить всё в том же именном телеграм-чате. А с этой недели участники и подписчики чата поражаются, в каком «дворце» оказался уральский бродячий пёс и с какой родительской заботой относятся к нему хозяева этого «пёсьего» дома.
Судя по видео, которое присылают из Швеции, Рыжему (которого теперь зовут Феликсом) понадобилось всего несколько дней, чтобы полностью освоиться на новом месте, привыкнуть к новым людям и подружиться с собаками, с которыми он теперь спит вместе, чуть ли не на пуховых перинах. Ещё немного, и он совсем позабудет про зимние стужи, про голодные дни и про боль от ножа. Но наверняка не забудет людей, которые забрали его из суровых условий, кормили, лечили, учили гулять на поводке, а потом с многочисленными пересадками вывезли в новую, сказочную жизнь.
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