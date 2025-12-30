Возрастное ограничение 18+

В Каменске-Уральском транспортную компанию штрафанули за опасный автобус

20.59 Среда, 31 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Синарский районный суд Каменска-Уральского подтвердил законность крупного штрафа для местного перевозчика. Компания ООО «Технопром» была оштрафована на 50 000 рублей за серьёзное нарушение правил безопасности.

Ещё в сентябре уходящего год предприятие выпустило на линию автобус без действующей диагностической карты. Этот документ является обязательным для допуска транспортного средства к эксплуатации. Его отсутствие означает, что автобус не прошёл необходимый технический осмотр. Нарушение было оперативно выявлено в ходе плановой проверки сотрудниками Госавтоинспекции. Инспекторы составили административный протокол по статье 12.31 КоАП РФ.

Руководство компании попыталось оспорить штраф в судебном порядке. В своей жалобе юристы не отрицали сам факт нарушения, но пытались смягчить наказание. Представители фирмы ссылались на то, что она относится к малому бизнесу, а нарушение было быстро устранено. Также они пытались переложить вину на начальника подразделения, ответственного за выпуск транспорта. Однако судья не согласилась с этими доводами и оставила штраф в силе. В решении было отмечено, что компания как собственник обязана полностью контролировать техническое состояние своего транспорта. Суд подчеркнул, что эксплуатация непроверенного автобуса создаёт прямую угрозу для жизни пассажиров и других участников движения.

Замена штрафа на простое предупреждение судом была признана невозможной. Таким образом, жалоба перевозчика осталась без удовлетворения. Но данное судебное решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
