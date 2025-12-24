Для каменских собаки и кошки срочно ищут дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске хозяин бросил собаку на улице в самые холодные дни уходящего года. Сейчас волонтёры ищут ей дом, опасаясь, что животное не переживёт новой морозной волны.Как сообщают местные жители, пёс по кличке Миша жил в Каменском районе Свердловской области у хозяина. Но уезжая, тот не стал забирать животное с собой. Так и слоняется Миша по улицам, стараясь не отходить от родного дома и явно в надежде на возвращение бросившего его кормильца. Судя по всему, вместе с ним под открытым небом осталась и кошка — её замечают наблюдатели, когда она выглядывает из-за забора.Минувшие сильные морозы Миша пережил, но сильно обморозил заднюю часть тела. Судя по тому, что обмороженные места кровят, собаке срочно нужна медицинская помощь. Ну, и конечно, пристрой. Если первая неделя 2026 года обещает быть достаточно тёплой, то в дальнейшем вновь ожидается ощутимое похолодание, а значит, над Мишей и его соратницей по несчастью нависает серьёзная опасность до конца зимы не выжить.Волонтёры, взявшиеся искать каменским собаке и кошке новый дом, опасаются ещё одной напасти. Со 2 января на территории Каменска начинает работать служба отлова бродячих животных из Камышлова, а у этой конторы нехорошая репутация среди зоозащитников.Для связи и координации помощи опубликован контактный номер телефона — 8(950)656-78-51.