Возрастное ограничение 18+
Более 100 тысяч человек вышли на улицы Екатеринбурга в новогоднюю ночь
Новогоднюю ночь на уличных площадках Екатеринбурга провели более 100 тысяч человек – такие цифры озвучили в администрации города.
Самой людной точкой стал Исторический сквер. По данным мэрии, к полуночи там собрались свыше 50 тысяч человек. Ещё около 40 тысяч горожан встретили Новый год в парке Маяковского. Каток на площади 1905 года выбрали несколько сотен человек.
Ледовый городок в Историческом сквере в этом году посвятили 40-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы считают, что именно тема и оформление стали одной из причин высокой посещаемости.
По информации городских властей, праздничная ночь прошла без серьёзных происшествий. Экстренные и коммунальные службы работали в усиленном режиме.
Самой людной точкой стал Исторический сквер. По данным мэрии, к полуночи там собрались свыше 50 тысяч человек. Ещё около 40 тысяч горожан встретили Новый год в парке Маяковского. Каток на площади 1905 года выбрали несколько сотен человек.
Ледовый городок в Историческом сквере в этом году посвятили 40-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы считают, что именно тема и оформление стали одной из причин высокой посещаемости.
По информации городских властей, праздничная ночь прошла без серьёзных происшествий. Экстренные и коммунальные службы работали в усиленном режиме.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Орлов поручил увеличить количество входов в Ледовый городок
24 декабря 2025
24 декабря 2025
В Свердловской области в Новогоднюю ночь родились 11 детей
01 января 2026
01 января 2026
«Северное сияние» вновь зажигается в парке Маяковского
25 декабря 2025
25 декабря 2025