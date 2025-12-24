Более 100 тысяч человек вышли на улицы Екатеринбурга в новогоднюю ночь

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Новогоднюю ночь на уличных площадках Екатеринбурга провели более 100 тысяч человек – такие цифры озвучили в администрации города.Самой людной точкой стал Исторический сквер. По данным мэрии, к полуночи там собрались свыше 50 тысяч человек. Ещё около 40 тысяч горожан встретили Новый год в парке Маяковского. Каток на площади 1905 года выбрали несколько сотен человек.Ледовый городок в Историческом сквере в этом году посвятили 40-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы считают, что именно тема и оформление стали одной из причин высокой посещаемости.По информации городских властей, праздничная ночь прошла без серьёзных происшествий. Экстренные и коммунальные службы работали в усиленном режиме.