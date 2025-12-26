Свидетелей ДТП в Екатеринбурге с участием трамвая и ребёнка просят откликнуться

«Примерно в районе 15 часов мой ребенок выходил из трамвая №24 на остановке Таганский ряд, в сторону Эльмаша. Не успел выйти, двери закрылись и трамвай поехал. Его куртку зажало, но трамвай даже не остановился. Без последствий не обошлось — ребёнок в гипсе».



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одному из екатеринбургских мальчишек не повезло — Новый год он встречает в гипсе. А виной тому — невнимательность вагоновожатого трамвая, который на праздник «подарил» ребёнку травму.Неприятное происшествие случилось в минувший понедельник, 29 декабря, на одной из трамвайных остановок города Екатеринбурга. Вот как это описывает родительница пострадавшего:Родственники травмированного мальчика теперь ищут свидетелей происшествия. В том числе — неравнодушную женщину, которая оказала ребёнку первую медицинскую помощь. Сердобольная прохожая наложила жгут до приезда бригады скорой помощи.Автор обращения выражает огромную благодарность этой женщине и очень хочет её найти, чтобы лично поблагодарить. В качестве контакта она указала свой телеграм-акаунт @Olechkaskdm.