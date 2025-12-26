Возрастное ограничение 18+
В крупных уральских городах отмечены проблемы с вылетом самолётов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В последний день 2025 года в воздушных гаванях Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Оренбурга случились серьёзные задержки с вылетами самолётов ряда авиакомпаний. В некоторых случаях пассажирам приходилось ждать отправления рейса более четырёх часов.
Причинами сбоев в аэропортах уральских городов стали различные технические и организационные неполадки. Эти массовые задержки рейсов привлекли внимание правоохранителей. Уральская транспортная прокуратура уже инициировала масштабную проверку. Надзорные мероприятия одновременно проводятся в четырёх регионах — Свердловской, Тюменской, Челябинской и Оренбургской областях. Цель прокурорского вмешательства — обеспечение соблюдения законных прав пассажиров. Особое внимание уделяется выполнению авиакомпаниями своих обязательств по предоставлению комплекса услуг при длительных задержках. А это, согласно закону, включает обеспечение пассажиров питанием, а при необходимости — и размещение в гостинице.
Ведомство призвало граждан, чьи права были нарушены, незамедлительно сообщать об этом. Для оперативной связи работает круглосуточный телефон дежурного прокурора Уральской транспортной прокуратуры (8-922-120-60-50). Также обращение можно оставить в электронном виде на специальной интернет-платформе надзорного органа.
