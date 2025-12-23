Более 1,3 тысячи соцработников будут навещать пожилых и инвалидов в Свердловской области в праздники

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области в период новогодних каникул более 1,3 тысячи социальных работников продолжат выезды к пожилым людям и инвалидам, которые нуждаются в помощи на дому, сообщили региональные власти.Помощь по установленному графику получат порядка 46 тысяч жителей региона. Социальные работники будут доставлять продукты и лекарства, а также оказывать необходимую бытовую поддержку.В департаменте информационной политики области уточнили, что учреждения социальной защиты и стационарные организации продолжат работу в обычном режиме, а экстренные службы будут доступны круглосуточно. Плановая помощь в праздничные дни организована с учетом выходных и повышенной нагрузки.Медицинские организации также перейдут на дежурный режим работы. В поликлиниках будут принимать дежурные врачи, а отделения неотложной помощи и службы экстренного реагирования продолжат работу без перерывов.