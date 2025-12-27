Двое подростков погибли из-за пожара на новогодней тусовке под Серовом

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовская городская прокуратура начала проверку после гибели двоих несовершеннолетних при пожаре в частном доме, заявили в прокуратуре Свердловской области.По данным надзорного ведомства, сообщение о возгорании дома в СНТ «Юбилейный» в поселке Медянкино поступило в экстренные службы 1 января около 12:10.Как сообщили в прокуратуре, в доме находились 13 человек. Из них 12 – подростки в возрасте от 12 до 17 лет и один 20-летний юноша. По предварительной информации, компания вместе отмечала Новый год.Утром 1 января участники компании решили истопить печь. По данным прокуратуры, один из подростков, 17-летний юноша, плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость, после чего начался пожар.В результате возгорания погибли двое подростков 2011 и 2013 годов рождения, заявили в надзорном ведомстве.Еще троих доставили в больницу.Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, у двоих несовершеннолетних 2008 и 2011 годов рождения диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.20-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии.Также, по данным прокуратуры, еще один подросток получил порезы, выбираясь из дома. От госпитализации он отказался.Причины пожара установят в ходе пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре.В надзорном ведомстве заявили, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет проверена работа органов системы профилактики.