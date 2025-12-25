Парк Маяковского за год посетили 7 миллионов человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге подвёл яркие итоги уходящего 2025 года. И главный из этих итогов — огромная популярность парка у жителей города и его гостей.В 2025 году парк Маяковского принял рекордный поток посетителей. За 12 месяцев это место посетили невероятные 7 миллионов человек. Как отмечают в администрации парка, если бы учитывались только посещения екатеринбуржцев, то такой цифры можно было бы достичь, если бы каждый житель уральской столицы посетил парк четырежды за год.Разумеется, люди приходили в Парк Маяковского в надежде получить приятные эмоции от различных мероприятий и аттракционов. Дирекция и работники парка постарались, чтобы люди не уходили разочарованными. Для гостей парка этот год был наполнен множеством событий самого разного формата: просмотры фильмов под открытым небом, концерты в Летнем театре, спектакли, художественные фестивали и творческие встречи развлекали посетителей. А помимо этого — занятия йогой, лыжные пробежки и празднование Масленицы. Всего за год организаторы подготовили и провели более 700 мероприятий.Разумеется, массу мероприятий Парк Маяковского подготовил и на новогодние праздники. Чтобы сегодня все желающие смогли вдоволь покататься на горках, поводить хороводы вокруг ёлок, порассекать лёд на катке «Северное сияние», Парк будет открыт до 3 часов ночи. А уже на следующий день Парк откроется в 6 часов утра и будет работать до полуночи.