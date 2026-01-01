Возрастное ограничение 18+
Первым ребёнком 2026 года стал рождённый в Екатеринбурге мальчик
Фото: Вечерние ведомости
Первым ребёнком, родившимся в Свердловской области в 2026 году, стал мальчик, появившийся на свет в 00:10 1 января в Городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга. Об этом сообщили в региональные власти.
Мальчик стал третьим ребёнком в семье. По данным медиков, роды прошли без осложнений, состояние мамы и новорождённого оценивается как стабильное.
Ранее Вечерние ведомости писали, что в первые часы новогодней ночи в Свердловской области родились 11 детей — пять мальчиков и шесть девочек.
