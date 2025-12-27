За сутки в Свердловской области потушили 26 пожаров

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области произошло 26 пожаров. Такие данные привели в региональном управлении МЧС.Самая тяжёлая ситуация была в Серове. В СНТ «Юбилейный» загорелись садовый дом и постройки рядом с ним. Огонь охватил 53 квадратных метра. Во время тушения спасатели нашли двух человек без признаков жизни. Ещё четыре человека обратились за медицинской помощью. Пожар тушили чуть больше двух часов. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.В Кушве на улице Льва Толстого горел трёхквартирный дом. Из квартиры спасли хозяйку, женщину увезли в больницу. Пожар потушили быстро — за 14 минут. Причину возгорания ещё устанавливают.В Екатеринбурге на улице Пехотинцев загорелись вещи в квартире на девятом этаже. Спасатели вывели из дома шесть человек. Огонь ликвидировали меньше чем за 20 минут.В деревне Быкова сгорели частный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. На тушение ушло около полутора часов.В Нижнем Тагиле, в СНТ «Металлист», сгорело неиспользуемое строение. Обошлось без пострадавших.Также за сутки спасатели дважды выезжали на ДТП. В авариях пострадали пять человек, троих удалось спасти. Происшествий на водоёмах не было.В МЧС отмечают, что чаще всего пожары происходят из-за людей: из-за огня без присмотра, проблем с проводкой и печного отопления. Причины остальных пожаров продолжают выяснять.